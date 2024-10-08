Özbekistan'da yolcunun el bagajından 3 metrelik piton çıktı Özbekistan'da Taşkent Havalimanı'nda yapılan güvenlik kontrolünde bir yolcunun el bagajından 3 metre uzunluğunda bir pitonla karşılaşıldı. Çantasında yılan taşıyan adam gözaltına alındı.

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Haber Merkezi

Özbekistan'dan dünya kamuoyuna yansıyan bir olay görenleri şaşkına çevirdi.

Taşkent Havalimanı'nda gümrük memurları, güvenlik kontrolünden geçen bir yolcunun el bagajını açmasını istedi.

Yetkililer, el bagajı açılınca kıvrılmış halde uyuyan 3 metre uzunluğunda bir albino Burma pitonuyla karşılaştı.

EL BAGAJINDA 3 METRELİK PİTON BULUNDU

El bagajından piton çıkan adam gözaltına alındı.

Taşkent Bölgesi Gümrük Dairesi 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Gishtkuprik sınır gümrük noktasında 3 metrelik bir pitonu kaçırma girişimi ortaya çıkarıldı. İçeride gümrük memurlarına sözlü olarak bildirilmeyen ve yolcunun gümrük beyannamesinde belirtilmeyen bir yılan bulundu." dedi.

HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ

Yılanın, Güney ve Güneydoğu Asya'ya özgü bir kaplan albino pitonu olduğu ifade edilirken gümrük yetkilileri, "Bu hayvanı Özbekistan Cumhuriyeti'ne getirebilmek için uluslararası izin gereklidir. Ancak yolcu bu belgeleri gümrük memurlarına sunamadı. Şu anda gümrük yetkilileri tarafından bir soruşturma yürütülüyor. Sağlık durumu iyi olarak değerlendirilen yılan, Taşkent Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi." açıklamasında bulundu.