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    Özlem Türeci, Almanya Federal Kongre üyesi oldu

    BioNTech kurucularından Özlem Türeci'nin, Federal Kongre delegesi seçilmesinin bilimin pandemiyle mücadelede oynadığı önemli rolü temsil etmesi açısından önemi vurgulandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 00:50
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    Özlem Türeci, Almanya Federal Kongre üyesi oldu

    Prof. Dr. Uğur Şahin ile koronavirüse karşı dünyada ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, Almanya'da cumhurbaşkanını seçen Federal Kongre'ye (Bundesversammlung) delege olarak seçildi.

    AŞIYLA ADINI DUYURDU

    SPD Rheinland Pfalz Meclis Grubu, Dr. Özlem Türeci'nin, eşi Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte korona aşısı geliştirerek dünya çapında adını duyurduğunu söyledi.

    Yapılan açıklamada, Türeci'nin Federal Kongre delegesi seçilmesinin bilimin pandemiyle mücadelede oynadığı önemli rolü temsil etmesi açısından önemi vurgulandı.

    Özlem Türeci, Almanya Federal Kongre üyesi oldu #1

    CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY KULLANACAK

    Bu gelişmeyle Türeci, 13 Şubat 2022'de Federal Meclis'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 736 milletvekiliyle birlikte Federal Kongre üyesi sıfatıyla oy kullanacak.

    Özlem Türeci, Almanya Federal Kongre üyesi oldu #2

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