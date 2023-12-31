Pakistan, 2024 yılı kutlamalarını yasakladı

Pakistan, yeni yıl kutlamalarına yasaklama kararı aldı.
İslamabad, yönetimi, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle 2024 yılı kutlamasının yapılmayacağını duyurdu.
Filistin halkıyla dayanışma için kutlama yok
Geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Filistin halkıyla dayanışma için ülkede her türlü yeni yıl kutlamasını yasakladı.
Radio Pakistan'daki habere göre, Kakar, Pakistan'daki yeni yıl kutlamalarına ilişkin mesaj yayınladı.
Sadelik çağrısı yaptılar
Yeni yılda "sadelik" çağrısı yapan Kakar, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 9 bini çocuk olmak üzere 21 binden fazla Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü vurguladı.
"Sesimizi yükseltiyoruz"
Ayrıca, Pakistan'ın tüm uluslararası platformlarda Filistin halkı için sesini yükselttiğini ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğini söyledi.
Kakar, Pakistan'ın Filistin'e yardım malzemesi gönderdiğini de sözlerine ekledi.
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