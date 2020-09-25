Pakistan Başbakanı: BM, Keşmir'deki ihlalleri soruşturmalı

Pakistan Başbakanı İmran Han, uluslararası topluma Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki insan hakları ihlallerini soruşturma ve insanlığa karşı suç işleyen Hindistanlı sivil ve askerlerin yargılanma

Pakistan Başbakanı İmran Han, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kuruluna Filistin adına video mesaj ile hitap etti.

"HİNDİSTAN, KEŞMİR HALKININ KİMLİĞİNİ YOK EDİYOR"

Hindistan'ı "işgal ettiği Keşmir'de aldığı yasa dışı önlemlerle Keşmir halkının kimliğini ortadan kaldırmakla" suçlayan Han, Hindistan hükümetinin Müslümanlara yönelik tutumunu "Nazi nefretine" benzetti.

"MÜSLÜMANLAR TEDAVİ EDİLMİYOR"

Han, Hindistan'ın, koronavirüs salgını sırasında Müslümanlara yönelik "ayrımcı politikalar uyguladığını", hükümetin "azınlıkları virüsü yaymakla" suçladığını ve "çoğu zaman tedaviden mahrum bıraktığını" söyledi.

"13 BİN GENÇ HAPSEDİLDİ, BİNLERCESİNE İŞKENCE YAPILDI"

Keşmir'de yaklaşık "13 bin gencin hapsedildiğini ve binlercesinin işkence gördüğünü" belirten Han, BM'ye Keşmir'deki insan hakları ihlallerini soruşturma ve insanlığa karşı suç işleyen Hindistanlı sivil ve askerlerin yargılanması çağrısında bulundu.

"İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE GÜNÜ İLAN EDİLMELİ"

Küresel sorunların aynı zamanda ırkçılık, nefret söylemi ve azınlıklara karşı şiddeti ve bu trendlerin ise İslamofobi'yi artırdığına dikkati çeken Han, BM Genel Kuruluna "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan etmesini teklif etti.