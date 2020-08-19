Pakistan Başbakanı Han'dan İsrail'i tanıma şartı

İsrail'e karşı duruşlarının net olduğunu vurgulayan İmran Han, Filistin meselesinde iki devletli çözümü işaret etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülke basınına görevdeki ikinci yılını tamamlaması dolayısıyla röportaj verdi.

Başbakan Han'ın gündeminde, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşma vardı.

Han, BAE'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin, İslamabad'ın İsrail'i tanıma anlamına gelecek benzeri bir adım atma düşüncesinde olmadığını ifade etti.

"İSRAİL'E KARŞI DURUŞUMUZ NET"

Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın Filistin davasına koşulsuz desteğini sürdürdüklerini vurgulayan Han, "İsrail'e karşı duruşumuz nettir. Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız. Bu da ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabilir." diye konuştu.

"KEŞMİR'DEKİ HAKLARDAN VAZGEÇMEK ANLAMINA GELİR"

Han, Pakistan açısından İsrail'i tanımanın Hindistan ile ihtilaflı Keşmir'deki haklarından vazgeçmek anlamına geleceğini, iki sorunun aynı tarihsel köklere sahip olduğunu vurguladı.

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