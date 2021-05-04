Pakistan Başbakanı İmran Han’dan İslamofobi vurgusu

İmran Han, İTT üye ülkelerinin büyükelçileri ile yaptığı toplantıda İslamofobi ile mücadele konusuna değindi. Bireysel eylemlerin tüm İslam dünyasına mal edilmesinin haksızlık olduğunu vurguladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkent İslamabad’da İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.

Han, burada yaptığı açıklamalarda, İslamofobiye değindi.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’e yönelik küfür içerikli ifadelerin, 1 buçuk milyar Müslümanı yaraladığını ifade etti.

"TÜM İSLAM DÜNYASI KÖTÜLENİYOR"

Yapılan hakaretlerin bir özgürlük meselesi olmadığının Batılı ülkeler tarafından kabul edilemediğinin altını çizen Han, meydana gelen terör olaylarında tüm İslam dünyasının kötülendiğini belirtti.

“KESİNLİKLE HAKSIZLIK”

Bireysel eylemlerin tüm Müslümanların eylemiymiş gibi adlandırılmaması gerektiğini ifade ederek, "İslam'ı terörle bağdaştırmak kesinlikle haksızlık." sözlerini kullandı.

Ayrıca Han, İslam’ın radikalizm ve terör ile ilişkilendirilmesi ve İslamofobiye karşı kararlı şekilde mücadele edilmesi konusunda İİT'ye çağrıda bulundu.

BİRLİKTE ÇALIŞMAYI TEKLİF ETTİ

Örgüte, uluslararası topluluklara Müslümanların Hazreti Muhammed’e ve Kur’an-ı Kerim’e karşı derin sevgi ve hürmetlerini anlatabilmek için birlikte çalışmayı teklif etti.

AB İLE GÖRÜŞÜLECEK

30 Nisan'da Avrupa Parlamentosu (AP), Pakistan'da 'dine küfretme yasaları dolayısıyla azınlıklara yönelik artan suçlamalar' sonrası dini azınlıklara özgürlük verilmesi ve Pakistan’ın AB'ye gümrüksüz ürün ihraç etmesini sağlayan GSP+ statüsünün yeniden gözden geçirilmesine yönelik kararı kabul etmişti.

Karara, İslamabad yönetimi tepki göstermişti.

Başbakanlığa yakın bir kaynaktan alınan haberlere göre, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile, Pakistan’daki dine küfür yasaları meselesi ile ülkenin AB'ye gümrüksüz ürün ihraç etmesini sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP+) statüsü arasında bir bağlantı bulunmadığı konusunda görüşüleceği iddia edildi.