Pakistan Başbakanı Şerif: İmran Han'a suikast planlamadım

İmran Han'a yönelik saldırıda dahli olduğu iddialarını reddeden Pakistan Başbakanı Şerif, "Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim" dedi.

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, Vezirabad'da konvoyuna ateş açılması sonucu iki bacağından yaralanmıştı.

Yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Han'ın röntgenleri çekilmiş ve gerekli tedaviler yapılmış, Han'ın durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, konuyla ilgili yaptığı açıklamada saldırının bir suikast olduğunu ve arkasında Başbakan Şahbaz Şerif'in olduğunu söyledi.

Başbakan Şerif, iddiaları reddetti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, eski Başbakan İmran Han'a yönelik silahlı saldırıda dahli olduğu iddialarını reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şerif, Lahor’da basın toplantısı düzenledi.

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"Kanıtlasın istifa edeceğim"

Şerif, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial’a çağrıda bulunarak Han’a yönelik saldırının soruşturulması için mahkeme komisyonu kurulmasını istedi.

Bu komisyonun ülke ve halk için faydalı olacağını belirten Şerif, "İmran Han beni, İçişleri Bakanı'nı ve bir askeri yetkiliyi suçladı. Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim." dedi.

Şerif, kendisinin, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah'ın ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in olaya dahli olduğuna dair Han'dan kanıt sunmasını isteyerek "Eğer İmran Han saldırının arkasında benim olduğuma dair kanıt gösterirse bu koltukta oturmaya devam etme hakkım yok.” diye konuştu.

"Yanlış ve ucuz komplolarla ülkeye zarar veriyor"

AA'nın aktardığı bilgilere göre, Han’ın yanlış ve ucuz komplolarla ülkeye zarar verdiğini ifade eden Şerif, PTI liderinin devlet kurumlarına karşı da negatif anlatı inşa ettiğini dile getirdi.

İmran Han, meydan okumuştu

Öte yandan, eski Başbakan İmran Han meydan okuyarak iyileştiği zaman protestolara kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, halkı sokağa davet etmişti.