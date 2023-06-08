Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye'yle iş birliğinin ilerletilmesinde istekliyiz Başbakan Şerif, "Pakistan’a yabancı yatırım için en iyi zaman" dedi. Şerif, Türk şirketlerinin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

AA

İslamabad, Ankara ile ilişkiler konusunda yeni bir mesaj verdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile mevcut diyaloglarının derinleştirilmesinden yana olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Başbakan Şerif tarafından kabul edildi.

Türkiye ile derin iş birliği mesajı

Görüşmede Şerif, ticaret, yatırım, yükseköğrenim, turizm ve altyapı gibi alanlarda Türkiye ile iş birliğinin ilerletilmesi konusunda istekli olduklarını ifade etti.

Şerif, Türkiye ile Pakistan’ın ortak inanç ve karşılıklı saygı temelinde uzun süreli tarihi ilişkilere sahip olduğunu, iki ülke halkının birbirlerine büyük saygı duyduğunu vurguladı.

"Türk şirketlerinin ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz"

Türkiye’yi ziyaretinde yatırım şirketleriyle yaptığı toplantıya atıfta bulunan Şerif, şöyle dedi:

Şu an Pakistan’a yabancı yatırım için en iyi zaman ve biz Türk şirketlerinin bu konudaki derin ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz.

Erdoğan'a teşekkür etti

Pakistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk hükümetine misafirperverliği için teşekkür etti.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için 3-4 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etmişti.