Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye'yle tek bedende atan iki kalp gibiyiz Başbakanı Şerif, "Farklı dilleri konuşsak da birbirimizi gönülden anlayabiliyoruz" ifadesini kullandı.

AA

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri hakkında konuştu.

Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni için geldiği Ankara'da önemli mesajlar verdi.

Türk halkını Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı tebrik eden Şerif, bunun mükemmel bir gelişme olduğunu kaydetti.

"Erdoğan'la çok yakından çalışacağız"

Şerif, "Kardeşim, halka hizmete kendini adamış ileri görüşlü bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok yakından çalışacağız." dedi ve ekledi:

İlişkilerimizi kardeşlik, uzlaşma ve ekonomik iş birliği açısından daha yüksek bir düzeye çıkaracağımızı umuyorum.

"Tek beden içinde aynı anda atan iki kalp gibi"

İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisini her zaman koruyacağını ifade eden Şerif, şöyle devam etti:

Ülkelerimiz tek beden içinde aynı anda atan iki kalp gibi. Farklı dilleri konuşsak da birbirimizi gönülden anlayabiliyoruz. Bence bu büyük bir imkan.

Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin yakın gelecekte ticareti artırmak ve biyo-gaz, güneş enerjisi ve hidroelektrik alanlarına odaklanarak karşılıklı büyümeyi sağlamak için iş birliğini geliştireceklerini söyledi.

IMF açıklaması

Öte yandan, IMF programını hayata geçirmek için çok umutlu olduklarını dile getiren Şerif, "IMF tarafından yapılacak 9. inceleme, tüm şartlara uyacak. Umut ediyorum ki bu ay iyi haberler alacağız." dedi.

Şerif, tüm şartları yerine getirdiklerini belirterek, bunların genellikle IMF'nin onayının alınmasının ardından tamamlandığını ancak bu kez kendilerinden, onay verilmeden önce şartların tamamlanmasının talep edildiğini anlattı.

IMF'nin onay vermemesi durumunda ne olabileceğine dair ise Şerif, Pakistan ulusunun dayanıklılığı ve cesaretine vurgu yaptı.

"Pakistan neredeyse temerrüde düşecekti"

Şerif, Pakistan halkının geçmişte de birçok zorlukla mücadele ettiğini ve gerekirse "kemer sıkma politikası" uygulayıp tekrar ayağa kalkabileceklerini dile getirdi.

Eski Başbakan İmran Han'ın güvenoyu alamamasının ardından şu anki hükümetin, yönetimi devraldığı Nisan 2022'den bu yana pek çok sorunla mücadele ettiğini aktaran Şerif, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu sorunlar, önceki hükümetin politikalarının, Ağustos 2022'de yaşanan ölümcül sellerin ve enflasyon sorununun sonucu.



Nisan 2022'de Pakistan, hükümetin IMF anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle neredeyse temerrüde düşecekti ve ekonomi de mahvolmuştu.

Başbakan Şerif, sonrasında Ağustos 2022'de de yıkıcı sellerle başa çıktıklarını, bununla birlikte uluslararası durum nedeniyle hızla artan enflasyon ile de mücadele ettiklerini söyledi.

"Zorlukları halkımız ve dost ülkelerin desteğiyle yönetebildik"

Hükümetinin Pakistan halkının, kardeş ve dost ülkelerin desteğiyle mümkün olduğunca bu zorlukları yönetebildiğini vurgulayan Şerif, şöyle dedi:

Pakistan, geçen ay (İmran) Han'ın yolsuzluk davası sonucunda tutuklanmasının ardından ülkede şiddet eylemli protestoları tetiklemesiyle karışıklık içerisine girdi. Devlet ve ordu tesislerine de saldırılıyor.

Şerif, Han'ın "ciddi yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve entrika" suçlamalarıyla yargılandığı ve bununla "hukukun ilgilenmesi gerektiğini" ifade etti.

Han'ın bir süredir tutuklanması halinde şiddetle tepki vermeleri için kendi kitlesini zihinsel olarak hazırladığını aktaran Şerif, "Bunu Pakistan devletine karşı ciddi bir hareket olarak planladı. Han, kendi kitlesini kışkırttı. Bu konuda şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıt var." ifadelerini kullandı.

Şerif, "Han'ın destekçilerini, binaları yakmalarını, tesislere saldırmalarını, mezarlık ve anıtlara saygısızlık göstermeleri konusunda yönlendirdiğini" söyledi.

"Tüm bu sürecin amacı..."

Sivil yapılara saldıranların medeni hukuk çerçevesinde yargılanacağını aktaran Şerif, askeri tesislere saldıran ve zarar veren kişilerin de askeri yasalar kapsamında yargılanacağını belirtti.

Şerif, askeri yasanın 1951'den bu yana uygulandığını ve askeri personel dışında belirli suçlarla doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan sivillerin de yargılanmasına olanak sağladığını dile getirdi.

Bu yasa çerçevesinde hakimin ceza vermesi durumunda davalının biri Yüksek Mahkeme ve biri Anayasa Mahkemesine olmak üzere iki temyiz hakkı olduğunu işaret eden Şerif, "Tüm bu sürecin amacı, Pakistan'da bu tür durumların hayatımız boyunca bir daha yaşanmaması için adaleti sağlamak." dedi.

Pakistan ve IMF

Pakistan, IMF ile 2019'da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.

Temmuz 2022'de yeniden masaya oturulmuş ve IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Varılan anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar krediyi serbest bırakacağını belirtmişti.

Merkez Bankası döviz rezervleri 4,3 milyar dolar

IMF ile Pakistan arasında 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerde de henüz ilerleme kaydedilmedi.

Pakistan, IMF'nin tüm taleplerinin karşılandığını belirtiyor. Pakistan'ın döviz rezervleri 4,3 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.