Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, erzak yüklü trenler gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına övgüde bulundu.

Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi Mehmet Paçaçı’yı ve Türk Kızılay İyi Niyet Elçisi İsmail Hakkı Turunç’u Pakistan’ın başkenti İslamabad’da kabul eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’ye Pakistan’ın yaşadığı doğal afetlerde verdiği destekten dolayı övgüde bulundu.

Başbakan Şerif görüşmede, 2005 depreminde, 2010'daki ve son yaşanan sel felaketlerde dahil olmak üzere Türkiye’nin her zaman Pakistanlılara yardım etmek için öne çıktığını belirtti.

Yapılan yardımlar için teşekkür etti

Şerif, Türkiye'nin Pakistan’ın zor zamanlardaki dayanışmasına dikkat çekti.

İHA'nın aktardığına göre Başbakan Şerif ayrıca, selden etkilenen Pakistan halkına erzak yüklü trenler gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şerif’ten Türkiye’ye teşekkür VİDEO