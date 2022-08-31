Pakistan, domates ve soğan ithal edecek

Pakistan, domates ve soğan ithal edecek

Gelecek 3 ay boyunca soğan ve domates kıtlığı uyarısının yapıldığı ülke, Afganistan ve İran'dan alım gerçekleştirecek.

Sel felaketi, Pakistan'da hayatı durma noktasına getirdi.

Yerleşim yerleri sular altında kalan siviller, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İslamabad yönetimi, ülke genelinde yaşanan sel felaketinin ardından artan fiyatlar ve gıda krizi tehlikesi nedeniyle domates ve soğan ithal etmeye karar verdi.

Afganistan ve İran'dan domates ve soğan ithal edilecek

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede yaşanan şiddetli yağmur ve sonrasında oluşan seller, sebze ve diğer ürünlerin üretimini etkiledi.

Ticaret Bakanlığı'nda yapılan toplantının ardından Pakistanlı yetkililer, talebi karşılamak, artan fiyatlar ve gıda krizi tehlikesi nedeniyle Afganistan ve İran'dan domates ve soğan ithal etme kararı aldı.

Yetkililerden kıtlık uyarısı

Yetkililer, ülkenin gelecek 3 ay boyunca soğan ve domates kıtlığıyla karşı karşıya kalacağını, yapılacak ithalatın ürünlerin piyasada bulunmasına ve fiyat istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.

Pakistan'da selin bilançosu

Son yaşanan seller nedeniyle ülkede soğan ve domates fiyatları 3-4 kat artış göstermişti.

AA'nın aktardığına göre, Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi ölmüş, 33,4 milyon kişi sellerden etkilenmişti.