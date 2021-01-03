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    Pakistan, Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü

    Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait insansız hava aracı (İHA), Pakistan tarafından düşürüldü.
    • AA
    • 03.01.2021 - 09:08
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    Pakistan, Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü

    Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiğini açıkladı.

    ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Söz konusu İHA'nın Pakistan birlikleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

    Nauşeri bölgesinde dün Hindistan’a ait bir başka İHA düşürülmüştü.

    Pakistan, Hindistan a ait İHA yı düşürdü #1

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