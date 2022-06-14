Pakistan ordusu: Eski Cumhurbaşkanı ülkeye dönmeli

Sağlık sebepleri nedeniyle Dubai'ye giden eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in ülkeye geri dönmesi istenildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, özel bir televizyona röportaj veren İftikhar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Müşerref'in ailesiyle irtibata geçtiklerini ifade etti.

İftikhar, askeri liderliğin eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in kötüleşen sağlığı sebebiyle ülkeye dönmesi gerektiğine inandığını belirterek, ailesinin cevap vermesi halinde gerekli ayarlamaları yapabileceklerini kaydetti.

Müşerref tedavi için Dubai'ye gitmişti

Tedavi için gittiği Dubai'de 2016'dan bu yana yaşayan 78 yaşındaki Müşerref, kalp ve karaciğer yetmezliğine yol açan amiloidoz hastalığından muzdarip.

Genelkurmay Başkanı olduğu 1999'da darbeyle göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu. Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra, Meclis'e görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı. Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık 2019’da sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı. Müşerref, hakkındaki idam kararına karşı 16 Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunmuştu.

"Çin ile ilişkiler kritik" vurgusu

İftikhar, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva'nın Çin ziyaretine atıfta bulunarak, Pekin'in Pakistan'ın savunma becerilerinin artırılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Çin ile Pakistan arasındaki ilişkilerin stratejik önemde olduğunun altını çizen İftikhar, bu ilişkiyi bölgesel barış için kritik olarak nitelendirdi.

Komplo iddialarına yeniden ret

İftikhar, silahlı kuvvetlerin bütçeden aldığı payla ilgili olarak da 2020'den bu yana orduya ayrılan bütçede artış olmadığını aktardı.

Enflasyon açısından bakıldığında bütçelerinin azaldığına işaret eden İftikhar, ordunun 100 milyar Pakistan rupisinden (yaklaşık 485 milyon dolar) az bütçesi olduğunu söyledi.

İftikhar, eski Başbakan İmran Han'ın ABD'nin komplosu ile görevden düşürüldüğüne dair iddiaları reddetti.

31 Mart'taki Ulusal Güvenlik Komitesi Toplantısı'na atıf yapan İftikhar, katılımcıların açık ve detaylı olarak herhangi bir komploya dair kanıt olmadığı yönünde bilgilendirildiğini kaydetti.

Şahbaz Şerif Başbakan seçilmişti

AA'nın haberine göre, ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.