Pakistan: Tek Çin politikasını destekliyoruz

Tayvan’da yaşanan gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten Pakistan Dışişleri Bakanlığı, tek Çin politikasına verilen desteği vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün gece Tayvan'a gitmesiyle, ABD ile Çin arasında gerilim yeni bir boyuta ulaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirdi.

Ayrıca, Çin Savunma Bakanlığı tarafından ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleneceği duyuruldu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, İslamabad’ın Tayvan Boğazı’nda bölgesel barış ve istikrar için ciddi sonuçları olacak gelişmelerden derin endişe duyulduğu, Pakistan’ın tek Çin politikasına bağlılığı vurgulanarak Çin’in egemenlik ve toprak bütünlüğüne kesin destek verildiği belirtildi.

“Güvenlik ve ekonomiyi olumsuz etkileyecek yeni bir kriz kaldırılamaz”

AA’nın haberine göre; dünyanın, uluslararası gıda ve enerji güvenliğine istikrarsızlaştırıcı etkileri olan Ukrayna çatışması sebebiyle ciddi bir güvenlik durumu yaşadığına işaret edilen açıklamada, küresel barış, güvenlik ve ekonomiyi olumsuz etkileyecek yeni bir krizin kaldırılamayacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, Pakistan’ın devletlerarası ilişkilerin karşılık saygı, iç işlerine karışmama, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, uluslararası hukuk ve ikili anlaşma ilkelerini destekleyerek sorunların barışçıl çözümüne dayanması gerektiğine güçlü bir şekilde inandığı kaydedildi.

25 yıl sonra bir ilk

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.