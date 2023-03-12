Pakistan'da 16 katlı bina alevlere teslim oldu Karaçi'deki binada reklam panosundan kaynaklanan yangın meydana geldi. Binayı saran alevler kameraya yansıdı.

Pakistan'ın liman kenti Karaçi şehrindeki bina alevlere teslim oldu.

Sharah-e-Faisal'da Nursery durağının yakınındaki 16 katlı bir binada yangın çıktı.

Korkutan yangın anı

Binayı saran alevler, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Yangının büyüklüğü göze çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Reklam panosunda çıktı, binayı sardı

Polis, yangının binanın çatı katında bulunan bir reklam panosunda çıktığını ve alevlerin kısa sürede büyümesiyle binayı sardığını söyledi.

Benzin istasyonu kapatıldı

Yetkililer, yangından etkilenen binanın bitişiğindeki bir benzin istasyonun da kapatıldığını söyledi