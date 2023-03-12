Pakistan'ın liman kenti Karaçi şehrindeki bina alevlere teslim oldu.
Sharah-e-Faisal'da Nursery durağının yakınındaki 16 katlı bir binada yangın çıktı.
Korkutan yangın anı
Binayı saran alevler, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
Yangının büyüklüğü göze çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.
Reklam panosunda çıktı, binayı sardı
Polis, yangının binanın çatı katında bulunan bir reklam panosunda çıktığını ve alevlerin kısa sürede büyümesiyle binayı sardığını söyledi.
Benzin istasyonu kapatıldı
Yetkililer, yangından etkilenen binanın bitişiğindeki bir benzin istasyonun da kapatıldığını söyledi