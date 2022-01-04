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- Pakistan’da 2 otobüs çarpıştı: 8 ölü, 60 yaralı
Pakistan’da 2 otobüs çarpıştı: 8 ölü, 60 yaralı
İki otobüsün çarpışması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
- İHA
- 04.01.2022 - 10:58
Pakistan’ın Pencap eyaletinin Bahavalpur şehrinde zıt yönde gelen 2 yolcu otobüsü çarpıştı.
Meydana gelen kazada, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 8'inin durumu ağır olmak üzere 60 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
KAZANIN NEDENİ: AŞIRI HIZ
Kazada yaralananlar hastanelere sevk edildi.
Soruşturma başlatan Pakistan polisi, ön raporlara göre kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.