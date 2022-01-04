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    Pakistan’da 2 otobüs çarpıştı: 8 ölü, 60 yaralı

    İki otobüsün çarpışması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 10:58
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    Pakistan’da 2 otobüs çarpıştı: 8 ölü, 60 yaralı

    Pakistan’ın Pencap eyaletinin Bahavalpur şehrinde zıt yönde gelen 2 yolcu otobüsü çarpıştı.

    Meydana gelen kazada, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 8'inin durumu ağır olmak üzere 60 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

    KAZANIN NEDENİ: AŞIRI HIZ

    Kazada yaralananlar hastanelere sevk edildi.

    Soruşturma başlatan Pakistan polisi, ön raporlara göre kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

    Pakistan’da 2 otobüs çarpıştı: 8 ölü, 60 yaralı #1


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