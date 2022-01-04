Pakistan’da 2 otobüs çarpıştı: 8 ölü, 60 yaralı

İki otobüsün çarpışması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Pakistan’ın Pencap eyaletinin Bahavalpur şehrinde zıt yönde gelen 2 yolcu otobüsü çarpıştı.

Meydana gelen kazada, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 8'inin durumu ağır olmak üzere 60 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

KAZANIN NEDENİ: AŞIRI HIZ

Kazada yaralananlar hastanelere sevk edildi.

Soruşturma başlatan Pakistan polisi, ön raporlara göre kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.