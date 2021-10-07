Gece saatlerinde yaşanan sarsıntı nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Deprem, toprak kaymalarını beraberinde getirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ülkedeki Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Harnai bölgesi yakınları olan depremin yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

20 ÖLÜ, 300'DEN FAZLA YARALI

5.9 büyüklüğündeki deprem sonucu ilk belirlemelere göre 6’sı çocuk 20 kişi öldü, 300’ün üzerinde kişi yaralandı.

DEPREM GECE SAATLERİNDE YAŞANDI

NSMC, sarsıntının saat 03.20'de meydana geldiğini, Ketta, Sibbi, Pişin ve Çaman’da da hissedildiğini bildirdi.

Çok sayıda ev hasar görürken, bazı bölgelerde de toprak kaymaları meydana geldi.

Depremin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Pakistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem ViDEO

HEYELANLAR KURTARMA ÇALIŞMALARINI AKSATIYOR

Eyalet Bakanı Zia Langove, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, depremin yol açtığı heyelanların bölgedeki yolları kapatması nedeniyle kurtarma çalışmalarında aksama yaşandığını söyledi.

Langove, "Oldukça fazla toprak kayması oldu. Ekipler şu anda bölgeye giden yolları temizlemek için çalışıyor." dedi.

PAKİSTAN ORDUSU DEVREDE

Pakistan ordusu, bazı kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen Harnai şehrine ulaştığını ve ağır yaralılardan 9'unu Ketta'ya sevk edildiğini duyurdu.

Yiyecek ve barınak için gerekli malzemelerin yanı sıra ordu doktorlarının ve sağlık görevlilerinin, afetten etkilenenlere yardımcı olmak için bölgeye gittiği kaydedildi.

EVLER DEPREME DAYANIKSIZ

Depremin meydana geldiği Harnai şehrindeki evlerin çoğunun depreme dayanıksız olduğu belirtildi.

Eyalet hükümet yetkilisi Suhail Anwar Hashmi, AFP'ye yaptığı açıklamada, çatıların ve duvarların çökmesi sonucu can kayıplarının yaşandığını söyledi.