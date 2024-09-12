Pakistan'da 6'ncı Maymun Çiçeği vakası Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir ilçesinde yaşayan ve yakın zamanda bir Orta Doğu ülkesinden dönen kişide Maymun Çiçeği virüsünün tespit edildiği kaydedildi.

AA

Maymun Çiçeği virüsü, bazı ülkelerde yayılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda da Pakistan'da yeni bir vaka daha görüldüğü, Pakistan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir ilçesinde yaşayan ve yakın zamanda bir Orta Doğu ülkesinden dönen kişide virüsün tespit edildiği belirtildi.

KARANTİNAYA ALINDI

Bu kişinin Peşaver Havaalanı'nda yapılan sağlık taraması sonucunun pozitif çıkmasıyla karantina altına alındığı aktarıldı.

Pakistan'da tespit edilen 6 vakanın da ülke dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.

"ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)