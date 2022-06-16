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    Pakistan'da akaryakıt zamları sonrası istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu

    Pakistan'da akaryakıta 20 gün içerisinde 3 kez zam yapılınca vatandaşlar istasyonlara hücum etti.
    • 16.06.2022 - 00:39
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 00:45
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    Pakistan'da akaryakıt zamları sonrası istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu

    Pakistan’da akaryakıt fiyatlarına 20 gün içinde 3. kez zam yapıldı.

    Pakistan Maliye Bakanı Miftah Ismail yaptığı açıklamada, hükümetin artık petrol ürünlerine sübvansiyon verecek durumda olmadığını belirterek, akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 24,03 Pakistan Rubisi artırılacağını duyurdu.

    Pakistan'da akaryakıt zamları sonrası istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu - Video

    "Zamları zor dönemler sona erdiğinde kontrol edebileceğiz"

    Ismail, Pakistan'ın Ukrayna-Rusya Savaşı’nın uluslararası akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini kontrol edemediğini aktararak, “Akaryakıt fiyatlarını ancak bu zor dönemler sona erdiğinde ve ülkenin küresel finans kurumlarıyla ilişkileri düzeldiğinde kontrol edebileceğiz” dedi.

    Pakistan da akaryakıt zamları sonrası istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu #1

    "Fiyatı artırmasaydık, hükümet aylık 100 milyar Rupi üzerinde bir zarara uğrayacaktı”

    Petrolden Sorumlu Devlet Bakanı Musadiq Malik, hükümetin son zammı açıklamadan önce ayrıntılı olarak görüştüğünü ifade ederek, "Bu karar, her yıl 9 milyon ton petrol ve 8.8 milyon ton mazot ithal ettiğimiz için alındı ve fiyatı artırmasaydık, hükümet aylık 100 milyar Rupi üzerinde bir zarara uğrayacaktı. Hükümet aldığı önlemlerin sorumluluğunu kabul ediyor ve zor kararlar alarak ülke için yeni bir yol belirleyecek" dedi.

    Pakistan da akaryakıt zamları sonrası istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu #2

    Akaryakıt istasyonları doldu taştı

    İHA'nın haberine göre, Pakistan’da bu geceden itibaren benzinin litre fiyatı 233,89, motorinin litre fiyatı 263,31 ve gaz yağının litre fiyatı 211,43 Pakistan Rupisi olacak. Zam haberinin ardından zamlı fiyatlar yürürlüğe girmeden akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

    Pakistan da akaryakıt zamları sonrası istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu #3

    Pakistan da akaryakıt zamları sonrası istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu #4


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