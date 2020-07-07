Dolar
6.8659
0.083%
Euro
7.7524
-0.1802%
Altın
1785.45
0.0549%
Borsa
119072.49
0.4956%
G. Altın
394.113
0.0937%
Bitcoin
63568.92
0.175%
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    Pakistan’da aşırı yağışlardan oluşan selde 9 ölü

    Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 07.07.2020 - 16:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Pakistan’da aşırı yağışlardan oluşan selde 9 ölü #1

    Pakistan’ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

    Meydana gelen selde uçan çatılardan ve elektrik çarpmalarından dolayı en az 9 kişinin öldüğü belirlendi.

    ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA CAN VERDİ

    Malir bölgesindeki Ibrahim Hyderi köyünde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 yaşındaki bir kızın ise duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

    İçlerinde bir çocuk ve kadının da bulunduğu vefat eden kişilerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Pakistan’da aşırı yağışlardan oluşan selde 9 ölü - VİDEO


    ETKİLERİ 2 GÜN DAHA SÜRECEK

    Pakistan hava durumu tahminlerine göre yoğun yağışların önümüzdeki 2 gün içerisinde etkisini sürdüreceği öğrenildi.

    Pakistan’da aşırı yağışlardan oluşan selde 9 ölü #2

    Görüş Bildir