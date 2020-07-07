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- Pakistan’da aşırı yağışlardan oluşan selde 9 ölü
Pakistan’da aşırı yağışlardan oluşan selde 9 ölü
Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
- 07.07.2020 - 16:55
Pakistan’ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Meydana gelen selde uçan çatılardan ve elektrik çarpmalarından dolayı en az 9 kişinin öldüğü belirlendi.
ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA CAN VERDİ
Malir bölgesindeki Ibrahim Hyderi köyünde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 yaşındaki bir kızın ise duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.
İçlerinde bir çocuk ve kadının da bulunduğu vefat eden kişilerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
Pakistan’da aşırı yağışlardan oluşan selde 9 ölü - VİDEO
ETKİLERİ 2 GÜN DAHA SÜRECEK
Pakistan hava durumu tahminlerine göre yoğun yağışların önümüzdeki 2 gün içerisinde etkisini sürdüreceği öğrenildi.