Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Meydana gelen selde uçan çatılardan ve elektrik çarpmalarından dolayı en az 9 kişinin öldüğü belirlendi.

ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA CAN VERDİ

Malir bölgesindeki Ibrahim Hyderi köyünde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 yaşındaki bir kızın ise duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

İçlerinde bir çocuk ve kadının da bulunduğu vefat eden kişilerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Pakistan’da aşırı yağışlardan oluşan selde 9 ölü - VİDEO







ETKİLERİ 2 GÜN DAHA SÜRECEK

Pakistan hava durumu tahminlerine göre yoğun yağışların önümüzdeki 2 gün içerisinde etkisini sürdüreceği öğrenildi.