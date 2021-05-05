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    Pakistan’da askeri aracın geçişi sırasında bomba patladı

    Yola yerleştirilen bomba, devriye gezen askerlerin aracının geçişi sırasında patladı. Aracın içindeki 4 askerden 2'si hayatını kaybetti.
    • AA
    • 05.05.2021 - 09:36
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    Pakistan’da askeri aracın geçişi sırasında bomba patladı

    Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yol kenarına bomba yerleştirildi.

    Devriye gezen askerlerin geçişi ile patlayan bomba, 2 askerin hayatını kaybetmesine neden oldu.

    2 asker ise patlamadan yaralı olarak kurtuldu.

    OPERASYON BAŞLATILDI

    Yetkililer, araçta 4 askerin olduğunu bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    Bölgede geniş çaplı operasyon başladı.

    5 BİNDEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Bölgede Pakistan güvenlik kuvvetlerinin Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonları devam ediyor.

    TTP'ye yönelik düzenlenen askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi.

    Hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

    Pakistan’da askeri aracın geçişi sırasında bomba patladı #1

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