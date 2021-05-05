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- Pakistan’da askeri aracın geçişi sırasında bomba patladı
Pakistan’da askeri aracın geçişi sırasında bomba patladı
Yola yerleştirilen bomba, devriye gezen askerlerin aracının geçişi sırasında patladı. Aracın içindeki 4 askerden 2'si hayatını kaybetti.
- AA
- 05.05.2021 - 09:36
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yol kenarına bomba yerleştirildi.
Devriye gezen askerlerin geçişi ile patlayan bomba, 2 askerin hayatını kaybetmesine neden oldu.
2 asker ise patlamadan yaralı olarak kurtuldu.
OPERASYON BAŞLATILDI
Yetkililer, araçta 4 askerin olduğunu bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bölgede geniş çaplı operasyon başladı.
5 BİNDEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgede Pakistan güvenlik kuvvetlerinin Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonları devam ediyor.
TTP'ye yönelik düzenlenen askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi.
Hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.