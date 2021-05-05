Pakistan’da askeri aracın geçişi sırasında bomba patladı

Yola yerleştirilen bomba, devriye gezen askerlerin aracının geçişi sırasında patladı. Aracın içindeki 4 askerden 2'si hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yol kenarına bomba yerleştirildi.

Devriye gezen askerlerin geçişi ile patlayan bomba, 2 askerin hayatını kaybetmesine neden oldu.

2 asker ise patlamadan yaralı olarak kurtuldu.

OPERASYON BAŞLATILDI

Yetkililer, araçta 4 askerin olduğunu bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bölgede geniş çaplı operasyon başladı.

5 BİNDEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede Pakistan güvenlik kuvvetlerinin Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonları devam ediyor.

TTP'ye yönelik düzenlenen askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi.

Hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.