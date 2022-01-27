Pakistan’da askeri kampa saldırı: 10 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki askeri kampa düzenlenen saldırı sonucu 10 askerin öldüğü bildirildi.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Kech bölgesindeki askeri kampa düzenlenen saldırı sonucu 10 asker öldü.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırının salıyı çarşambaya bağlayan gece düzenlendiği ifade edilerek, saldırıya verilen karşılık sonucu 1 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin ise yaralandığı belirtildi.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN TÜM TERÖRİSTLER TEMİZLENECEK"

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen teröristleri yakalamak için operasyon başlatıldığı ve şu ana kadar 3 teröristin yakalandığı ifade edilerek, ordunun bedeli ne olursa olsun teröristleri Pakistan topraklarından temizlemeye kararlı olduğu vurgulandı.



