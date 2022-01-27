- Haberler
- Dünya Haberleri
- Pakistan’da askeri kampa saldırı: 10 ölü
Pakistan’da askeri kampa saldırı: 10 ölü
Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki askeri kampa düzenlenen saldırı sonucu 10 askerin öldüğü bildirildi.
- İHA
- 27.01.2022 - 23:49
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Kech bölgesindeki askeri kampa düzenlenen saldırı sonucu 10 asker öldü.
Ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırının salıyı çarşambaya bağlayan gece düzenlendiği ifade edilerek, saldırıya verilen karşılık sonucu 1 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin ise yaralandığı belirtildi.
"BEDELİ NE OLURSA OLSUN TÜM TERÖRİSTLER TEMİZLENECEK"
Açıklamada, saldırıyı düzenleyen teröristleri yakalamak için operasyon başlatıldığı ve şu ana kadar 3 teröristin yakalandığı ifade edilerek, ordunun bedeli ne olursa olsun teröristleri Pakistan topraklarından temizlemeye kararlı olduğu vurgulandı.