Pakistan'da bayram namazı kılındı

Bayramı salı günü kutlamaya başlayan Pakistanlılar, başkent İslamabad'daki Kral Faysal Camii'nde buluştu.

Pakistan, Ramazan Bayramı'nı bugün karşıladı.

Bayramın ilk gününün idrak edildiği ülkede Müslümanlar camileri doldurdu.

Bir gün sonra bayramı kutladılar

Pakistanlılar, başkent İslamabad'daki Kral Faysal Camii'ne akın etti. Cami çevresinde ve camiye çıkan yollarda yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

AA'nın haberine göre, namaz vesilesiyle bir araya gelen Müslümanlar, namazdan sonra bayramlaştı.

Bayramı pazartesi karşılayan ülkeler

Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Filistin, Sudan, Suriye, Tunus, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Cezayir ve Libya Ramazan Bayramı'nı 2 Mayıs Pazartesi günü kutlamaya başladı.

İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil, kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil, dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.