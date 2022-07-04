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    Pakistan'da besiciler kurbanlıklarını çatıdan indiriyor

    Çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle besicilerin çatıda besledikleri büyükbaş kurbanlıklar, pazara götürülmek üzere çatılardan indiriliyor.
    • 04.07.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 17:25
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    Pakistan'da besiciler kurbanlıklarını çatıdan indiriyor

    İslam aleminde Kurban Bayramı heyecanı başladı.

    Dünyanın her köşesinde kurbanlık hazırlıkları sürüyor.

    Kimi elindeki kurbanlığı satmak üzere kimi de alıcı olarak kurban pazarlarına akın ediyor.

    Kurbanlıklar çatıdan iniyor

    Pakistan'da da hummalı bir telaş hakim.

    Ülkenin Karaçi kentinde ise alışılmışın dışında bir tablo var.

    Şehirdeki bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesinde evlerinin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor.

    Arazi yetersizliği ve çarpık yapılaşma

    AA'nın haberine göre; Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirerek satıyor.

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    Pakistan da besiciler kurbanlıklarını çatıdan indiriyor #7

    Pakistan da besiciler kurbanlıklarını çatıdan indiriyor #8


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