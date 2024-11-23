Pakistan'da bombalı saldırı düzenlendi

AA

Pakistan, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırı ile sarsıldı.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Bajaur bölgesinde 2 ayrı bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı sonrası yapılan açıklamada, biri sivil 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Diğer yandan, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde çıkan çatışmalarda 7 militan öldürüldü.

Hayber Pahtunhva eyaletinde 21 Kasım'da Şii Müslümanları taşıyan araçlara düzenlenen silahlı saldırıda 42 kişi hayatını kaybetmişti.

PAKİSTAN'DA TERÖR SALDIRI SÜRÜYOR

Pakistan'da 2024 yılının 10 ayında 951 kişinin ölümü ve 966 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 785 terör saldırısı gerçekleştirildi.

Bu durum, ülke genelinde şiddetin sürekli yüksek düzeyde seyrettiğini gösterirken Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları düzenleniyor.

AFGANİSTAN İDDİALARI REDDEDİYOR

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken, Afganistan ise iddiaları yalanlıyor. .

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor.

BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini talep ediyor.

KAYNAKLAR AÇISINDAN EN ZENGİN EYALET

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırı düzenliyor.