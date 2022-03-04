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    Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi

    Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi

    Bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Bir görgü tanığı olay anını anlatırken, Başbakan Han saldırıyı kınadı.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.03.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 13:30
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    Pakistan, bombalı saldırıyla sarsıldı.

    Saldırıda, Peşaver kentindeki bir cami hedef alındı.

    Saldırının ardından ilk belirlemelere göre, en az 30 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'da yayın yapan Dawn gazetesi, en az 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

    SALDIRININ AYRINTILARI

    İlk bilgilere göre, camiye girmeye çalışan iki saldırgan, polislere ateş açtı. Polislerden biri yaşamını yitirirken, diğeri ağır yaralandı.

    Silahlı saldırı girişiminin ardından camide patlama yaşandığı kaydedildi. Polis yetkilisi Waheed Khan, Associated Press'e verdiği demeçte, patlamanın insanların cuma namazı için Kocha Risaldar Camisi'nde toplandığı sırada yaşandığını söyledi.

    Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi ViDEO

    "GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA YERDE CESETLER VARDI"

    Shayan Haider isimli görgü tanığı, camiye girmeye hazırlanırken güçlü bir patlamanın kendini sokağa fırlattığını belirtti. Haider, "Gözlerimi açtığımda her yerde toz ve cesetler vardı." dedi.

    Pakistan Başbakanı İmran Han, saldırıyı şiddetle kınadı ve yaralılara acil tıbbi tedavi sağlanması talimatını verdi.

    Pakistan da camiye bombalı saldırı düzenlendi #1


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