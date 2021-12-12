Pakistan'da çocuk felci aşısı kampanyasında görevlilere saldırı

Hükümetin başlattığı aşı kampanyası kapsamında çocuk felci aşısı yapan sağlık görevlilerini korumakla görevli emniyet mensuplarına saldırı düzenlendi. 1 polis yaralanırken, 1 polis yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde Dera İsmail Han bölgesi sınırında, hükümetin başlattığı kampanya kapsamında çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerini koruyan polislere motosikletli ve silahlı kişiler tarafından saldırı yapıldı.

Saldırıda bir polis memuru yaşamını yitirdi.

ÜSTLENEN OLMADI

Lakki Marvat bölgesinde, çocuk felci aşısı yapan sağlık ekibini koruyan güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda ise bir polis yaralandı. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

24 SAATTE 2 POLİS ÖLDÜ

Son 24 saatte çocuk felci aşısı kampanyasında görevlilere düzenlenen saldırılarda 2 polis öldü. Dün yine Dera İsmail Han'da gerçekleştirilen saldırıda bir polis ölmüştü.

TTP, ÇOCUK FELCİ AŞILAMA EKİPLERİNİ HEDEF ALIYOR

Hayber Pahtunhva'da etkin olan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensupları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, söz konusu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor. Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü.

2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti.