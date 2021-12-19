Karaçi kentinde bir banka şubesinde meydana gelen doğalgaz boru hattındaki patlamada can kaybı 17'ye, yaralı sayısı ise 16'ya yükseldi.

Pakistan’ın Sind eyaletine bağlı Karaçi kentindeki Paracha Chowk bölgesinde bulunan Shershah mahallesinde ülkenin en büyük kredi kuruluşu olan Habib Bank şubesinde doğal gaz patlaması meydana gelmişti.

ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Karaçi şehir yönetiminden üst düzey yetkili Murtaza Wahab sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, patlamada can kaybının 12’den 17'ye, yaralı sayısının ise 12’den 17'ye yükseldiğini belirtti.

Pakistan'da doğalgaz patlaması: 17 ölü - Video

PATLAMANIN NEDENİ GAZ KAÇAĞI

Kıdemli polis memuru Sarfaraz Nawaz gazetecilere verdiği demeçte, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini aktararak, binanın kanalizasyon hattı üzerine inşa edildiğini belirtti. Nawaz, "Patlayıcı ekiplerimiz patlamanın niteliğini belirlemeye çalışıyor, ancak görünüşe göre yapı bir kanalizasyon üzerine inşa edilmiş ve gaz muhtemel bir neden olabilir" dedi.

"ACILI AİLELERİN YANINDAYIZ"

Habib Bank tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, patlama nedeniyle söz konusu şubede can ve mal kaybı meydana geldiği aktarılarak, "Acılı ailelerin yanındayız" ifadelerini yer verildi.

ENKAZ ALTINDA ÇOK SAYIDA İNSAN VAR

Görgü tanıkları, bina enkazı altında kalan çok sayıda kişinin olduğunu ifade ederken, enkazı kaldırmak ve mahsur kalanları kurtarmak için 2 kepçe olay yerine çağırıldı. Sindh Sanayi Ticaret Bölgesi içinde yer alan bankanın yanında bulunan bir benzin istasyonu ve şubenin yakınlarına park edilmiş çok sayıda araçta patlamada ağır hasar gördü.

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün (18 Aralık) Pakistan’ın Karaçi şehrinde gaz kaçağı sebebiyle meydana gelen patlamalarda 16 kişinin vefat ettiği ve onlarca kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.