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    Pakistan'da erken seçim talebi reddedildi

    Başbakan Şerif hükümetine karşı çıkan İmran Han, erken seçim yapılması gerektiğini söyledi. Ülkedeki koalisyon ise seçimlerin gelecek yıl yapılacağını vurguladı.
    • 18.05.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 13:50
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    Pakistan'da erken seçim talebi reddedildi

    Eski Başbakan İmran Han hükümetinin düştüğü Pakistan'da, erken seçim tartışması yaşanıyor.

    Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), mevcut koalisyon hükümetini sert sözlerle hedef alıyor.

    Pakistan'da seçim tartışması

    Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif liderliğindeki iktidar koalisyonu, parti temsilcilerinin katılımıyla toplantı yaptı.

    Toplantıda, ekonomik canlanma ve bütçenin hazırlanması yönünde ciddi adımların atılmasına karar verildi.

    İmran Han'dan erken seçim çağrısı

    Koalisyon partileri, ayrıca, PTI'nın mevcut hükümete yönelik kullandığı "ithal hükümet" iddialarını reddederek, Han'ın halkı yanılttığını belirtti.

    AA'nın haberine göre, Han'ın erken seçim yönündeki taleplerini de kabul etmeyen partiler, hükümetin Ağustos 2023'teki seçimlere kadar görevine devam edeceğini bildirdi.

    Pakistan da erken seçim talebi reddedildi #1

    İmran Han hükümetinin düşmesi

    Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasıyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

    Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.


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