Sefere devam eden yolcu trenine binmeye çalışan bir kişi, düşerek rayların altına doğru sürüklendi. Olay yerinde olan polis tarafından son anda kurtarılan adam kameralara yansıdı.

Pakistan'daki tren istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.

İstasyondan hareket eden treni fark eden bir kişi, binemek için yanına yanaştı.

Ardından sefere devam eden trene binmeye çalışan kişi, bu sırada yere düştü.

Polis müdahale etti

İHA'nın aktarımına göre; trenle birlikte sürüklenmeye devam eden kişiyi görenler büyük şaşkınlık yaşarken, olay yerinde bulunan ve durumu fark eden polis duruma müdahale etti.

Raylara düşmekten son anda kurtuldu

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hareket halindeki trenden sarkarak sürüklenen yolcu, polisin ve çevredekilerin müdahalesiyle raylara düşmekten son anda kurtarıldı.

Pakistan'da hareket halindeki trene binerken ölümden döndü VİDEO