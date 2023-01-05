Petrol
78.95
1.43%
Euro
19.9608
0.35%
Dolar
18.7439
0.01%
Altın
1.116
-0.10%
Borsa
5523
1.87%
Bitcoin
319.010
-0.15%
BTXN Coin
7.35
3.96%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Pakistan'da hareket halindeki trene binerken ölümden döndü

    Sefere devam eden yolcu trenine binmeye çalışan bir kişi, düşerek rayların altına doğru sürüklendi. Olay yerinde olan polis tarafından son anda kurtarılan adam kameralara yansıdı.
    • 05.01.2023 - 09:00
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pakistan'da hareket halindeki trene binerken ölümden döndü

    Pakistan'daki tren istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.

    İstasyondan hareket eden treni fark eden bir kişi, binemek için yanına yanaştı.

    Ardından sefere devam eden trene binmeye çalışan kişi, bu sırada yere düştü.

    Polis müdahale etti

    İHA'nın aktarımına göre; trenle birlikte sürüklenmeye devam eden kişiyi görenler büyük şaşkınlık yaşarken, olay yerinde bulunan ve durumu fark eden polis duruma müdahale etti.

    Pakistan da hareket halindeki trene binerken ölümden döndü #1

    Raylara düşmekten son anda kurtuldu

    Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hareket halindeki trenden sarkarak sürüklenen yolcu, polisin ve çevredekilerin müdahalesiyle raylara düşmekten son anda kurtarıldı.

    Pakistan'da hareket halindeki trene binerken ölümden döndü VİDEO


    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    Kırmızı sütyenli sahne kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurd
    Medya

    Kırmızı sütyenli sahne kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurd

    ABD'de gıdadan gelen tehlike: Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
    Sağlık

    ABD'de gıdadan gelen tehlike: Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı

    Görüş Bildir