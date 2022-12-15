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    Pakistan’da hava kirliliği önlemi: İş yerleri erken kapatılacak

    Pakistan'da mahkeme, Lahor'da hava kirliliğinin azaltılması için iş yerlerinin 22.00’de kapatılmasını kararlaştırdı.
    • 15.12.2022 - 07:30
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    Pakistan’da hava kirliliği önlemi: İş yerleri erken kapatılacak

    Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor Yüksek Mahkemesi, şehirdeki tüm iş yerlerinin 22.00’de kapatılmasına karar verdi.

    Söz konusu karar, Lahor’daki hava kirliliğinin azaltılması için alındı.

    Lahor, 12 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Şehir Yeni Delhi, Dakka, Karaçi ve Pekin gibi Asya’nın en kirli havaya sahip kentleri arasında yer alıyor.

    Pencap eyaleti yönetimi, 7 Aralık'ta Lahor’daki hava kirliliği sebebiyle eğitime haftada 3 gün ara verileceğini duyurdu.

    Pakistan’da hava kirliliği önlemi: İş yerleri erken kapatılacak #1

    Hava kalitesi "çok sağlıksız"

    AA'nın haberine göre; Hava kalitesinin değerlerini ölçen İsviçreli teknoloji şirketi IQAir tarafından paylaşılan verilere göre, Lahor’un hava kalitesi değeri 201 olarak kayda geçti. Bu değer, "çok sağlıksız" kategorisinde yer alıyor.

    Şehirdeki hava kirliliği, ortalama bir insan için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul edilen seviyenin 30,1 kat üzerine çıktı.

    DSÖ'nün şehirlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehber, PM 2,5 seviyelerinin (çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor.


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