Haberler



Dünya



Pakistan'da havalimanı yakınında korkutan patlama

Pakistan'da havalimanı yakınında korkutan patlama El yapımı bir patlayıcının infilak ettirildiği patlamada, yabancı uyruklu 3 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralı olarak kurtuldu.