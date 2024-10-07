Pakistan'da havalimanı yakınında korkutan patlama

Pakistan'nın Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Pakistan basınında yer alan bilgiye göre, patlamada yabancı uyruklu 3 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralandı.
YABANCILARI TAŞIYAN KONVOY HEDEF ALINDI
Saldırıda, el yapımı bir patlayıcının infilak ettirildiği belirtilirken, Sind Eyaleti İçişleri Bakanı Ziya Lancar, patlamanın yabancıları taşıyan bir konvoyu hedef aldığını açıkladı.
Şehrin çeşitli yerlerinden de duyulan patlama sonucu yaralananların en yakın hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi.
ÇİN VATANDAŞLARINA YÖNELİK BİR SALDIRI MI?
Ayrıca, Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Sind İçişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, olayın Çin vatandaşlarına yönelik bir saldırı olduğunu söylemişti.
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