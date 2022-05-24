Pakistan’da iki otobüs yarıştı, kaza oldu: 8 ölü

Pakistan’da iki otobüs yarıştı, kaza oldu: 8 ölü

İki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kazanın, yarış halinde olan otobüslerin aşırı hız yapmasından kaynaklandığı belirtildi.

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Galyat bölgesinde iki otobüs çarpıştı.

Meydana gelen kazada otobüslerden biri vadiye düştü.

8 ölü, 20 yaralı

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı.

Yarıştılar

İHA’da yer alan habere göre yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını duyurdu.

Öte yandan kazanın, yarış halinde olan otobüslerin aşırı hız yapmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Pakistan’da iki otobüs yarıştı, kaza oldu VİDEO

