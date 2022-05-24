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    Pakistan’da iki otobüs yarıştı, kaza oldu: 8 ölü

    İki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kazanın, yarış halinde olan otobüslerin aşırı hız yapmasından kaynaklandığı belirtildi.
    • 24.05.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 13:48
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    Pakistan’da iki otobüs yarıştı, kaza oldu: 8 ölü

    Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Galyat bölgesinde iki otobüs çarpıştı.

    Meydana gelen kazada otobüslerden biri vadiye düştü.

    8 ölü, 20 yaralı

    Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi.

    Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı.

    Yarıştılar

    İHA’da yer alan habere göre yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını duyurdu.

    Öte yandan kazanın, yarış halinde olan otobüslerin aşırı hız yapmasından kaynaklandığı öğrenildi.

    Pakistan’da iki otobüs yarıştı, kaza oldu VİDEO

    Pakistan’da iki otobüs yarıştı, kaza oldu: 8 ölü #1

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