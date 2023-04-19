İHA

Pakistan’da yine korkunç bir oldu…

Ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinin Sukkur kentinde iki yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

5 ölü, 25 yaralı

Dün yaşanan feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Yaralılar, bölgeye giden ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şoförlerden biri hız yaptı

Öte yandan polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

İlk belirlemelere göre kazanın, otobüs şoförlerinden birinin yüksek hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Pakistan'da iki yolcu otobüsü çarpıştı
Pakistan'da iki yolcu otobüsü çarpıştı
Pakistan'da iki yolcu otobüsü çarpıştı