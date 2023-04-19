Pakistan'da iki yolcu otobüsü çarpıştı

İHA
Pakistan’da yine korkunç bir kaza oldu…
Ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinin Sukkur kentinde iki yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
5 ölü, 25 yaralı
Dün yaşanan feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Yaralılar, bölgeye giden ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şoförlerden biri hız yaptı
Öte yandan polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
İlk belirlemelere göre kazanın, otobüs şoförlerinden birinin yüksek hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.