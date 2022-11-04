Pakistan'da İmran Han destekçileri, gösteri kararı aldı

Silahlı saldırı sonrası Han'a destek amacıyla protesto gösterisi düzenleneceği belirtildi.

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, dün silahlı saldırıda yaralandı.

Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI), saldırıya tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenlemeye karar verdi.

Protesto gösterisi kararı

PTI, ülke genelinde cuma namazının ardından Han’a yönelik saldırıyı protesto edeceğini duyurdu.

Bu arada polis, Han'a saldıran kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtti.

Caminin çatısına çıkmak istedi

Saldırganın 46 mermi satın aldığını ve saldırıdan önce bir caminin çatısına çıkmak istediğini aktaran polis, güvenlik güçlerinin buna izin vermediğini vurguladı.

Soruşturmaya göre, saldırgan 9 milimetrelik tabanca kullandı. Saldırganın üzerinde 2 şarjör ve 20 mermi ele geçirildi.

Olay yerinde ise 11 boş kovan bulundu. Bunlardan 9'unun tabanca, 2'sinin ise daha büyük bir silaha ait mermi olduğu belirtiliyor.

Hastane çevresinde bekleyiş sürüyor

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Han’a yönelik saldırıyı kınadı.

Lahor’daki Shaukat Hanum Hastanesi'nde tedavisi süren Han'ın sağlık durumu ise iyi. PTI destekçilerinin, hastane çevresinde dünden bu yana bekleyişi sürüyor.​​​​​​​

İmran Han saldırıya uğradı

AA'nın haberine göre, Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da dün konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Han hükümetinin düşürülmesi

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

İmran Han'ın seçim konvoyuna silahlı saldırı ViDEO