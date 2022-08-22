Petrol
93.22
-3.62%
Euro
17.9789
-0.98%
Dolar
18.0817
-0.02%
Altın
1.01
-0.53%
Borsa
3062
1.40%
Bitcoin
390.429
-1.11%
BTXN Coin
5.40
-1.09%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 31 C

    Pakistan'da İmran Han'ın gözaltına alınmasını engelleyici karar çıktı

    Han'ın evinin çevresinde, ülkenin eski liderinin tutuklanacağına dair söylentilerin ardından hareketlilik başladı. Mahkemenin, hangi tarihe kadar gözaltı uygulayamayacağı belli oldu.
    • 22.08.2022 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pakistan'da İmran Han'ın gözaltına alınmasını engelleyici karar çıktı

    Pakistan’da eski Başbakan İmran Han ile ilgili tartışma yaşanıyor.

    Han hakkında dün, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatıldı.

    Bunun üzerine Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han, koruyucu kefalet için mahkemeye başvurdu.

    3 gün süreyle koruyucu kefalet

    İslamabad Yüksek Mahkemesi, 3 gün süreyle Han’a koruyucu kefalet verdi. Bu, polisin Han'a karşı 25 Ağustos'a kadar gözaltı uygulayamayacağı anlamına geliyor.

    Mahkeme ayrıca, Han hakkında Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem yapıldığını ve bu sebeple PTI liderinden Terörle Mücadele Mahkemesi'ne başvurmasını istedi.

    Pakistan da İmran Han ın gözaltına alınmasını engelleyici karar çıktı #1

    Evinin çevresinde hareketlilik

    Han’ın gözaltına alınacağına dair iddiaların ardından PTI liderinin evinin çevresinde hareketlilik arttı.

    Eski Başbakan'ın evinin çevresinde çok sayıda destekçisi olası gözaltı ihtimaline karşı bekleyişini sürdürüyor.

    Pakistan da İmran Han ın gözaltına alınmasını engelleyici karar çıktı #2

    Hükümete uyarı

    PTI siyasetçilerinden eski bakan Ali Amin Gandapur, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Han’ın gözaltına alınması halinde İslamabad’da kontrolü ele alacakları konusunda hükümete uyarıda bulundu.

    Gandapur ayrıca, polise bu siyasi savaşın bir parçası olmaması çağrısı yaptı. Öte yandan, bazı basın organlarında, koalisyon hükümetinde Han'ın gözaltına alınması konusunda fikir birliği olmadığı belirtiliyor.

    İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, dün yaptığı açıklamada, Han’ın gözaltına alınması konusunu düşündüklerini söylemişti.

    Pakistan da İmran Han ın gözaltına alınmasını engelleyici karar çıktı #3

    Han hükümetinin düşürülmesi

    AA'nın haberine göre, Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

    Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

    Pakistan da İmran Han ın gözaltına alınmasını engelleyici karar çıktı #4

    Pakistan da İmran Han ın gözaltına alınmasını engelleyici karar çıktı #5


    İlginizi Çekebilir

    Bafetimbi Gomis, Avrupa’nın zirvesinde
    Futbol

    Bafetimbi Gomis, Avrupa’nın zirvesinde

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    İstihdam endeksi yıllık yüzde 5,4 arttı
    Ekonomi

    İstihdam endeksi yıllık yüzde 5,4 arttı

    Görüş Bildir