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    Pakistan'da İmran Khan destekçileri sokağa döküldü

    Pakistan'da sokaklar karıştı. Eski Başbakan İmran Khan'ın destekçileri yürüyüş düzenledi. Polis, onlarca kişiyi gözaltına aldı.
    • 25.05.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 16:04
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    Pakistan'da İmran Khan destekçileri sokağa döküldü

    Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın, başkent İslamabad'da yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirildi.

    Bunun üzerine, yürüyüş yapmak isteyenlere karşılık İslamabad'a ulaşan tüm yollar, görevden alınan eski başbakan İmran Khan'ın destekçilerine yaptığı çağrıyla planlanan büyük bir gösteri öncesinde bu sabah trafiğe kapatıldı.

    "Ülkede iç savaş başlatmak istiyor"

    Mevcut Başbakan Şahbaz Şerif'den, "İmran Khan ülkede bir iç savaş başlatmak istiyor." açıklaması geldi.

    Tüm uyarılara rağmen Lahor kentinde protesto gösterisi düzenleyen Tehreek-i Insaf Partisi destekçilerine, polis sert müdahalede bulundu.

    Pakistan'da İmran Khan destekçileri sokağa döküldü VİDEO


    Polis sert müdahalede bulundu

    Polis, "Özgürlük Yürüyüşü” adı altında araçlarla başkent İslamabad’a ulaşmak isteyen protestoculara göz yaşartıcı gaz ve cobla müdahale etti. Eski Başbakan Khan tarafından yapılan protesto çağrısı sonrasında sokaklara inen protestocuların başında, eski federal bakan Hammad Azhar yer aldı.

    Parti lideri gözaltına alındı

    Lahor’un Batti Chowk ve birçok bölgesinde konuşlanan polisler çatışmalar esnasında, aralarında yerel parti lideri Zubair Niazi’nin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı.

    İmran Khan protesto ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu, Pakistan için belirleyici bir an." dedi.

    Pakistan da İmran Khan destekçileri sokağa döküldü #1

    Pakistan da İmran Khan destekçileri sokağa döküldü #2

    Pakistan da İmran Khan destekçileri sokağa döküldü #3


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