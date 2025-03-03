Pakistan'da intihar saldırısı düzenlendi

AA

Pakistan, intihar saldırısı ile sarsıldı..

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'nın yaklaşık 170 kilometre batısındaki Kalat ilçesinde intihar saldırısı gerçekleştirildi.

12 ÖLÜ, 4 YARALI

Kalat İlçesi Polis Müdür Yardımcısı Bilal Şabbir, yaptığı açıklamada, "Kadın bombacının gerçekleştirdiği intihar saldırısında Sınır Muhafızlarından bir asker öldü, 4 asker de yaralandı." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığını kaydeden Şabbir, saldırganın teşhis edilmesi için soruşturma başlatıldığını aktardı.

SALDIRI ŞİDDETLE KINANDI

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, öldürülen askerin ailesine taziyelerini iletti.

Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, saldırıyı şiddetle kınadı.

Pakistan ulusal basını, saldırıyı, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) düzenlediğini iddia etti.

PAKİSTAN'DA TERÖR SORUNU BÜYÜYOR

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.