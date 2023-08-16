Pakistan'da Japon dağcı feci şekilde can verdi: 5 bin 380 metreden düştü Japon dağcı Shinji Tamura, Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yüksek bir zirveye tırmanışı sırasında 5 bin 380 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

AA

Japonya’dan gelen iki dağcı Gilgit-Baltistan bölgesinin Andak Vadisi’nde daha önce hiç çıkılmamış bir zirveye tırmanmak istedi.

5 bin 380 metre yükseklikten düşerek öldü

Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Karrar Haidri, yaptığı açıklamada, Japon dağcı Shinji Tamura’nın söz konusu zirveye tırmanışı sırasında 5 bin 380 metre yükseklikteyken düşerek hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Haidri, diğer Japon dağcı Semba Takayasu’nun ise yaralandığını kaydetti.

Cesedine ulaşılamadı

Haidri, Japon dağcıya ait bazı eşyaları bulduklarını ancak cesedine ulaşamadıklarını belirtti.

Her yıl Pakistan'daki zirvelere tırmanmak için binlerce dağcı Gilgit-Baltistan bölgesini ziyaret ediyor.

Gilgit Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 5 zirveye ev sahipliği yapıyor.