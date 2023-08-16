Pakistan'da Japon dağcı feci şekilde can verdi: 5 bin 380 metreden düştü
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Japonya’dan gelen iki dağcı Gilgit-Baltistan bölgesinin Andak Vadisi’nde daha önce hiç çıkılmamış bir zirveye tırmanmak istedi.

5 bin 380 metre yükseklikten düşerek öldü

Dağcılık Kulübü Sekreteri Karrar Haidri, yaptığı açıklamada, dağcı Shinji Tamura’nın söz konusu zirveye tırmanışı sırasında 5 bin 380 metre yükseklikteyken düşerek hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Haidri, diğer Japon dağcı Semba Takayasu’nun ise yaralandığını kaydetti.

Pakistan'da Japon dağcı feci şekilde can verdi: 5 bin 380 metreden düştü

Cesedine ulaşılamadı

Haidri, Japon dağcıya ait bazı eşyaları bulduklarını ancak cesedine ulaşamadıklarını belirtti.

Her yıl Pakistan'daki zirvelere tırmanmak için binlerce dağcı Gilgit-Baltistan bölgesini ziyaret ediyor.

Gilgit Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 5 zirveye ev sahipliği yapıyor.