İslamabad'da bir doktor, kan plazmasının 950 ila 3 bin 800 sterlin arasında değişen fiyatlara koronavirüs tedavisi bekleyen hastalara satıldığını söyledi.

Pakistan'da koronavirüs salgını kaynaklı 185 binden fazla vaka görülürken, 3 bin 755 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede günlük vakadaki artış sayısı 5 bini geçti. Planlama Bakanı Asad Umar, vakaların temmuz sonuna kadar sekiz katına çıkabileceğini ve toplamda 1.2 milyona ulaşabileceğini söyledi.

KAN PLAZMASI KARABORSADA

Bununla birlikte, salgının üstesinden gelmeye çalışan Pakistan'da kan plazması karaborsaya düştü.

3 BİN STERLİNDEN FAZLA RAKAMA SATILIYOR

The Guardian'ın aktardığına göre, koronavirüsten kurtulan hastaların kan plazması, salgına karşı tedavi arayanlara 3 bin sterlinden (yaklaşık 25 bin 500 TL) fazla bir meblağa satılıyor.

Koronavirüsü atlatanların plazması, dünya genelinde söz konusu hastalığa karşı muhtemel bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Plazma, virüsle savaşan insanların bağışıklık sistemleri tarafından üretilen antikorları içeriyor.

DOKTOR, PLAZMA PAZARLIĞINI ANLATTI

Başkent İslamabad'daki bir devlet hastanesinde görevli doktorlar, hastalar ve aracılar arasındaki alım satımlara tanık olduklarını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen doktorlardan biri konuyla ilgili, "Hastaneler buna dahil değil ama önümde anlaşmalar olduğunu gördüm. Genellikle bir hastanın refakatçisi veya ailesi iyileşmiş birine yaklaşıyor ve kan bağışlamalarını istiyor. Ödeme olarak belirlenen tutar 200 bin ila 800 bin rupi (950-3 bin 800 sterlin) arasında değişiyor. Özel bir laboratuvara gidip plazmayı alıyorlar." dedi.

"MUCİZE TEDAVİ OLDUĞUNA İNANIYORLAR"

Koronavirüs testi pozitif çıkan 5 kişilik bir ailenin karaborsada kan plazması için 3.5 miyon rupi harcadığını belirten doktor, "Bunun mucize bir tedavi olduğuna inanıyorlar." diye konuştu.

Haberde, federal soruşturma ajansındaki kaynakların, kan plazmasının karaborsadaki satışlarının farkında olduklarını, ancak bireysel vakaları araştırmanın polise bırakıldığını doğruladı.