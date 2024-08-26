Pakistan'da katliam: Silahlı saldırganlar 23 kişiyi öldürdü Ülkenin Belucistan eyaletinde sokaklarda gezen silahlı şahıslar, durdurdukları araçta kimlik kontrolü yaptıktan sonra 23 sivili katletti.

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İHA

Pakistan'da sokağa çıkan silahlı saldırganlar terör estirdi.

Yolları kapatan silahlı şahıslar, sivilleri hedef aldı.

23 SİVİLİ KATLETTİLER

Otoyolda otobüs ve kamyonları durdurarak kimlik kontrolü yapan silahlı şahıslar, 23 kişiyi araçlarından zorla indirerek öldürdü.

Saldırının ardından çok sayıda araç ateşe verildi.

ÖLDÜRÜLENLERİN ASKER OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Saldırıları üstlenen Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından yapılan açıklamada, öldürülenlerin sivil kıyafetli askerler olduğunu iddia etti.

Musakhel bölgesi üst düzey yetkilisi Najibullah Kakar yaptığı açıklamada, otobüs, kamyonet ve kamyonların Pencap eyaletini Belucistan'a bağlayan otoyolda birbiri ardına durdurulduğunu söyledi.

2 PARAMİLİTERLİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Kakar, “Militanların sayısı 30 ila 40 arasındaydı. 22 aracı durdurdular. Pencap'a giden ve Pencap'tan gelen araçlar denetlendi ve Pencap'tan gelen kişiler tespit edilerek vuruldu.” dedi.

Kakar, ölenler arasında 2 paramiliter askerin ve Pancaplı işçilerin olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)