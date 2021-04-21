Sindh eyaletinde otobüs ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Minibüs içerisinde bulunanlar aracın içinde sıkıştı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Khairpur bölgesinde, bir otobüs ile minibüs feci şekilde çarpıştı.

Kazanın şiddeti ile minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. 12 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 20’den fazla da yaralı olduğu belirtildi.

HASTANELERE SEVK EDİLDİLER

Yaralılar ambulanslara alınıp hastanelere sevk edildi.

Minibüs içinde sıkışanları kurtarabilmek için polis ve kurtarma ekipleri yoğun çaba harcadı.

Kazaya minibüs şoförünün neden olduğu belirtildi.

Pakistan'da kaza: 12 ölü, 20 yaralı VİDEO

