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    Pakistan'da kömür madeninde patlama

    Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Orakazi bölgesinde bulunan bir kömür madeninde, patlama meydana geldi. Yaşanan olayda 9 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı.
    • 30.11.2022 - 18:20
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 18:32
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    Pakistan'da kömür madeninde patlama

    Pakistan'ın kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Orakazi bölgesindeki bir kömür madeninde patlama yaşandı.

    Patlamanın şiddetiyle madende meydana gelen göçükte; 9 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı.

    Orakazi bölge Valisi Adnan Farid, hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin Shangla bölgesinden olduğunu söyledi.

    Patlamanın nedeni

    İlk incelemelere göre, patlamanın madende biriken gazdan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

    İHA'nın haberine göre; Pakistan'da sık sık, zayıf güvenlik önlemleri nedeniyle ölümcül maden kazaları yaşanıyor.

    Pakistan'da kömür madeninde patlama VİDEO


    Pakistan da kömür madeninde patlama #1

    Pakistan da kömür madeninde patlama #2


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