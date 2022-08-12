Şiddetli yağışların meydana geldiği Pakistan'ın Yukarı Kohistan bölgesinde geçici köprü, sel sularına kapıldı. Ülkede hazirandan bu yana selden dolayı en az 500 kişi öldüğü belirtildi.

Pakistan'ın Yukarı Kohistan bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi.

Yukarı Kohistan'ın Dasu bölgesindeki Karakoram otoyolu üzerine prefabrik çelikten yapılmış geçici köprü de yerinden çıkarak sel sularına kapıldı.

“Köprü dayanıklı değildi”

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, köprünün sel sularına kapılarak hasar gördüğünü doğrulayarak, “Karakoram otoyolu iki taraftan da trafiğe kapatıldı. Babusar yolunda şimdilik otobüse izin verilmiyor. Bölgedeki tüm güvenlik birimlerinin tetikte olması gerekiyor. Köprü dayanıklı değildi.” dedi.

Pakistan'da köprü sel sularına kapıldı VİDEO

En 500 kişi öldü

İHA'nın haberine göre Pakistan’da muson yağmurlarının haziran ortasında başlamasından bu yana şiddetli yağışlar ve ardından gelen sellerde en az 500 kişi hayatını kaybetti.