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    Pakistan'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi linç edildi

    Orta yaşlı bir kişinin camiye girerek Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı, bunun üzerine toplanan köy halkının o kişiyi linç ederek öldürdüğü belirtildi.
    • AA
    • 13.02.2022 - 14:28
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    Pakistan'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi linç edildi

    Pakistan’ın Pencap eyaletinin Sialkot şehrine bağlı Jungle Dera köyünde orta yaşlı bir kişinin camiye girerek Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı ileri sürüldü.

    LİNÇ EDİLDİ

    Olayın duyulması üzerine caminin çevresine toplanan köy halkı, Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı iddia edilen kişiyi linç ederek öldürdü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    FABRİKA MÜDÜRÜ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Sialkot’ta 3 Aralık’ta Sri Lankalı fabrika müdürü Priyantha Kumara, dine saygısızlık ettiği iddiasıyla bir grubun saldırısına uğrayarak öldürülmüş ve cesedi yakılmıştı.


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