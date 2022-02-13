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- Pakistan'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi linç edildi
Pakistan'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi linç edildi
Orta yaşlı bir kişinin camiye girerek Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı, bunun üzerine toplanan köy halkının o kişiyi linç ederek öldürdüğü belirtildi.
- AA
- 13.02.2022 - 14:28
Pakistan’ın Pencap eyaletinin Sialkot şehrine bağlı Jungle Dera köyünde orta yaşlı bir kişinin camiye girerek Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı ileri sürüldü.
LİNÇ EDİLDİ
Olayın duyulması üzerine caminin çevresine toplanan köy halkı, Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı iddia edilen kişiyi linç ederek öldürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FABRİKA MÜDÜRÜ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Sialkot’ta 3 Aralık’ta Sri Lankalı fabrika müdürü Priyantha Kumara, dine saygısızlık ettiği iddiasıyla bir grubun saldırısına uğrayarak öldürülmüş ve cesedi yakılmıştı.