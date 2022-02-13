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Pakistan'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi linç edildi

Pakistan'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi linç edildi

Orta yaşlı bir kişinin camiye girerek Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı, bunun üzerine toplanan köy halkının o kişiyi linç ederek öldürdüğü belirtildi.