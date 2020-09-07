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    Pakistan'da mermer madeninde göçük meydana geldi

    Pakistan’da mermer madeninde meydana gelen göçükte ilk belirmelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 21:29
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    Pakistan'da mermer madeninde göçük meydana geldi

    Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa sınır eyaletine bağlı Mohmand bölgesinde bulunan mermer madeninde göçük meydana geldi.

    Göçük sonucu ilk belirmelere göre 11 madenci hayatını kaybetti, 5 madenci ise yaraladı.

    ENKAZ ALTINDA KALAN MADENCİLERİN DURUMU BELİRSİZ

    Bölge Polis Memuru (DPO) Mohmand Tarık Hameed yaptığı açıklamada, yaralı madencilerin çevredeki hastanelere kaldırıldığını, ancak enkaz altında kalan madenciler hakkında henüz net bir bilgi olmadığını belirtti. Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

    Maden İl Özel Asistanı Arif Ahmedzai yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, sahada kurtarma operasyonlarının sürdüğünü belirtti. Ahmedzai, ilk belirlemelere göre madendeki göçüğe heyelanın neden olduğunu ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Pakistan da mermer madeninde göçük meydana geldi #1

    Pakistan da mermer madeninde göçük meydana geldi #2

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