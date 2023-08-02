Pakistan'da muson yağmurları: Ölü sayısı artıyor 25 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 189'a ulaştı.

AA

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Pakistan’da muson yağmurları etkili oluyor…

Ulusal Afet Yönetim Ajansı’ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Haziran'dan bu yana süren muson yağmurları afet ve kazalara yol açtı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 189'a çıktı

Felaket nedeniyle Pencap'ta 69, Hayber Pahtunhva'da 53, Sind'de 21, Belucistan'da 16, Azad Cammu Keşmir'de 14, İslamabad'da 11 ve Gilgit-Baltistan'da 5 kişi öldü.

Pakistan genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 189'a, yaralananların sayısı 283’e çıktı.

Yağışlar sebebiyle şu ana kadar 622 ev tamamen, bin 626 ev ise kısmen yıkıldı, 1.013 çiftlik hayvanı telef oldu.

Her yıl büyük hasara yol açıyor

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

Ülkede geçen yıl muson yağmurları sonucu meydana gelen seller nedeniyle bin 739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.