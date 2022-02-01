Pakistan'ın Peşaver şehrinde, arabasına kimliği belirsiz kişiler tarafınca açılan ateş sonrası ölen papaz William Siraj için, Pakistanlı müslümanlar kilisede dayanışma namazı kıldı.

Pakistan'ın Peşaver bölgesinde, arkadaşı ile aracıyla yolculuk yapan papaz William Siraj, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı.

Araçta arkadaşı yaralanırken, papaz hayatını kaybetti.

Pakistan'da öldürülen papaz için kilisede namaz kıldılar - Video

DAYANIŞMA İÇİN KİLİSEDE NAMAZ KILDILAR

Olayın ardından farklı düşünce sınıflarına mensup Müslüman alimler ve Hristiyan cemaati, bir gün önce eyalet başkentinde vurularak öldürülen Papaz William Siraj için dayanışma göstermek amacıyla, Peşaver'deki bir kilisenin içinde namaz kılıp dua ettiler.

"PAPAZA YAPILAN SALDIRI ÜLKEMİZE YAPILAN SALDIRIDIR"

Olayın ardından Başbakan Diyanet İşleri Özel Temsilcisi Hafız Tahir Eşrefî'den çeşitli açıklamalar geldi.



Başbakan İmran Han'ın konuyu bizzat takip ettiğini ve Hristiyan toplumunun yalnız bırakılmayacağını söyleyen Eşrefi, "Devlet, olumlu bir mesajın kiliseden iletilmesi gerektiğine inanıyor. Dünyaya birlik olduğumuz mesajını vermek istiyoruz. Papaza yapılan saldırı ülkeye yapılmış bir saldırıdır" dedi.





"SALDIRI PAKİSTAN VATANDAŞINA YAPILAN BİR SALDIRI OLARAK GÖRÜLMELİ"

Saldırının "azınlığın bir üyesine yönelik bir saldırı değil, bir Pakistan vatandaşına yönelik bir saldırı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.