Euro
9.8661
-0.01%
Dolar
8.1948
0.19%
Altın
471.64
-0.05%
Borsa
1.33
-2.55%
Bitcoin
450.950
-2.22%
EXEN Coin
24.53
-4.99%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Pakistan’da otel otoparkında patlama

    Pakistan'ın Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 00:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pakistan’da otel otoparkında patlama

    Pakistan’ın Ketta şehrinde faaliyet gösteren Serena Otele’e ait otoparkta patlama meydana geldi.

    3 KİŞİ ÖLDÜ, 13 KİŞİ DE YARALANDI

    Pakistan güvenlik güçleri, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın Serena Otel'in otoparkında meydana geldiğini, olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti. Meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade eden yetkililer,patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken, otelde de hasar oluştuğunu ifade etti.Pakistan’da otel otoparkında patlama #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Yetkililer, patlamada yaralananların Ketta’daki hastaneye sevk edildiğini ifade etti. Öte yandan, Ramazan yardımı faaliyetleri çerçevesinde söz konusu otelde konaklayan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyetinin de bulunduğu ifade edildi. Pakistan güçleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

    Pakistan’da otel otoparkında patlama #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir