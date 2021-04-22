Pakistan’da otel otoparkında patlama

Pakistan'ın Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Ketta şehrinde faaliyet gösteren Serena Otele’e ait otoparkta patlama meydana geldi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 13 KİŞİ DE YARALANDI

Pakistan güvenlik güçleri, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın Serena Otel'in otoparkında meydana geldiğini, olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti. Meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade eden yetkililer,patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken, otelde de hasar oluştuğunu ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, patlamada yaralananların Ketta’daki hastaneye sevk edildiğini ifade etti. Öte yandan, Ramazan yardımı faaliyetleri çerçevesinde söz konusu otelde konaklayan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyetinin de bulunduğu ifade edildi. Pakistan güçleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.