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    Pakistan’da pazar yeri yangını: 150 dükkan küle döndü

    Başkent İslabamad'da pazar yerinde çıkan yangında en az 150 dükkan küle döndü.
    • 08.12.2022 - 02:54
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    Pakistan’da pazar yeri yangını: 150 dükkan küle döndü

    Pakistan’ın başkenti İslabamad’daki bir pazar alanında büyük bir yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması sonucu en az 150 dükkan küle döndü.

    Can kaybı yok

    İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yangında can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Yangının Srinagar Caddesi’nde 7 numaralı pazar girişinde çıktığı öğrenilirken, kış mevsimi için halı ve ikinci el kıyafet satan çok sayıda dükkanın yandığı belirtildi.

    Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, yangının gidişatını yakından takip ederken, tüm yetkilileri de olay yerine sevk etti. İslamabat Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına ilişkin açıklama yapan polis yetkilileri, "Yangının nedeni henüz netleşmedi. Olayda can kaybı kaydedilmedi. İslamabat ve Rawalpindi kurtarma ekipleri yangının kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

    Pazar alanına giden tüm yollar polis tarafından kapatıldı.

    Daha önce de 4 kez yangın çıktı

    Aynı pazarda daha önce de 4 kez yangın çıkmış ve maddi hasar oluşmuştu.

    Pakistan’da pazar yeri yangını: 150 dükkan küle döndü #1


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